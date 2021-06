Schranke bleibt auf Laster hängen

Höxter-Ottbergen -

Von Marius Thöne ,

Eine abgebrochene Schranke hat am Donnerstag für stundenlange Verkehrsbehinderungen am Bahnübergang in Ottbergen gesorgt. Ein Lastwagenfahrer hatte bei sich senkenden Schranken die Querung passiert. Dabei schlug eine der Schranken auf seinen Anhänger und wurde so stark beschädigt, dass sie nicht mehr funktionstüchtig war.