Fahrraddemo am Samstag in Paderborn

Paderborn -

Die Paderborner Abteilung von „Parents for Future“ ruft im Zuge eines bundesweiten Aktionstags an diesem Samstag zu einer Fahrraddemo in Paderborn auf. Laut einer Mitteilung soll für eine sozial- und klimagerechte Mobilitätswende in Paderborn demonstriert werden. Beginn ist um 11.30 Uhr auf dem Maspernplatz.