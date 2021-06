Inzidenzwert sinkt auf 28,5

Viel Bewegung gibt es zur Zeit vor allem in der Stadt Warburg. Hier wurden innerhalb von 24 Stunden fünf weitere Infektionen und gleichzeitig 22 Genesene gemeldet. Vier Neuinfektionen gibt es auch in Brakel.

Inzwischen wurden 72.710 Menschen im Kreis Höxter zumindest einmal geimpft. Das sind deutlich mehr als 50 Prozent der Bevölkerung. Nach Schätzungen wird eine Impfquote von etwa 70 Prozent gebraucht, um eine Heerdenimunität zu erreichen. 26.295 Menschen haben ihre Erstimpfung in einer Arztpraxis im Kreis Höxter erhalten, 35.588 waren im Impfzentrum in Brakel und 10.827 Menschen wurden durch mobile Teams (zum Beispiel in Senioreneinrichtungen oder bei besonderen Impfaktionen) geimpft.

Die Zahlen aus den Städten (aktiv Infizierte, in Klammern die Veränderungen zum Vortag, Stadt-Inzidenz):

Bad Driburg: 2 (-1) Stadt-Inzidenz: 5,24

Beverungen: 4 (0) Stadt-Inzidenz: 15,02

Borgentreich: 14 (-2) Stadt-Inzidenz: 44,56

Brakel: 18 (+4 )Stadt-Inzidenz: 55,50

Höxter: 3 (0) Stadt-Inzidenz: 3,49

Marienmünster: 0 (0) Stadt-Inzidenz: 0,00

Nieheim: 0 (0) Stadt-Inzidenz: 0,00

Steinheim: 5 (0) Stadt-Inzidenz: 15,74

Warburg: 36 (-17) Stadt-Inzidenz: 51,32

Willebadessen: 22 (+1) Stadt-Inzidenz: 97,45