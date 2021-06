Fast alle Lehrangebote können wieder vor Ort stattfinden. Begleitend zu den Schritten in Richtung Normalität bietet die Musikschule in den kommenden Wochen und Monaten aber auch neue Veranstaltungen an. Damit soll der (Wieder-)Einstieg in die Musik erleichtert werden. Mühe macht derzeit noch die Organisation der negativen Corona-Testbescheinigungen.