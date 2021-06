Corona: Zwei weitere Todesfälle in Bielefeld

Bielefeld -

Die Inzidenz sinkt weiter. Am Freitag, 0 Uhr, meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 38,9. Das entspricht 130 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen. Am Donnerstag war die Inzidenz erstmals seit langer Zeit wieder unter die 50er-Marke gesunken (47,3).