Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 15.20 Uhr am Ostring. Ein Motorradfahrer wartete auf seiner Suzuki an der Abfahrt Fiemerstraße. Dies bemerkte ein 35-jähriger Löhner zu spät und fuhr ihm mit seinem Alfa Romeo auf. Der 38-Jährige stürzte nach dem heftigen Zusammenstoß auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei leicht.

Das Verhalten des Löhners nach dem Unfall machte die Polizeibeamten misstrauisch: Er brachte sein Fahrzeug schnell nach Hause, nachdem die Polizei verständigt worden war. Die Polizei nahm das Auto in Augenschein und ermittelte, dass der 35-jährige Fahrer keinen gültigen Führerschein hatte.

Nach einem Drogentest zweifelten die Beamten immer mehr an der Verkehrstüchtigkeit des Mannes: Deshalb wurde ihm später noch von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass jederzeit mit Verkehrskontrollen hinsichtlich Drogen und Alkohol gerechnet werden muss: „Autofahren passt nicht mit dem Konsum von Alkohol und Drogen zusammen. Die Testmöglichkeiten der Polizei in den Sommermonaten hinsichtlich des Konsums von Drogen sind zudem besser.“