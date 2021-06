Paderborn -

Die Maskenpflicht in der Paderborner Fußgängerzone wird ab Samstag, 5. Juni 2021, aufgehoben. Das teilte die Stadt am Freitag mit. Die entsprechende Allgemeinverfügung, die im März dieses Jahres in Kraft getreten ist, laufe am Freitag, 4. Juni, aus.

Von