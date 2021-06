Aus „Lollypop“ wird „Hövelino“

Ende Februar hatte Marianne Wiethoff wie berichtet nach 31 Jahren ihr Geschäft „Lollypop“ direkt gegenüber des Rathauses geschlossen . Mamas, Papas, Omas, Opas, Onkel und Tanten in der Sennegemeinde müssen jetzt aber nur ein paar Monate auf Kindermode an der Schl0ßstraße 23 verzichten. Für Neugierige ist bereits deutlich sichtbar, dass sich in dem Ladenlokal etwas tut. Derzeit sind jede Menge Handwerker zu Gange – nach einer Komplettrenovierung soll im September dann „Hövelino“ eröffnen. Für die beiden Geschäftsführerinnen, die beide selbst junge Mütter sind, wird das ein Sprung in eine ganz neue Branche. Im Einzelhandel sind beide bisher nicht tätig gewesen.