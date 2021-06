Kulturelle Leckerbissen hinterm Dom

Paderborn -

Langsam aber sicher kehrt das gesellschaftliche Leben Corona zum Trotz zurück: Das Kultur-Büro OWL bietet in diesem Sommer erneut einen Kulturgarten am Dom an, bei dem an zwei Wochenenden im Juli Konzerte, Kleinkunst, Literatur und Kabarett auf der Bühne des kulturimbiss.de zu erleben sein werden. Ein Wiedersehen gibt es unter anderem mit Matthias Brodowy, Erwin Grosche und Ingo Börchers.