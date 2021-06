Öko-Strom weiter nur mit Aufpreis

Bielefelder Modell vorerst nicht in Werther

Werther -

Von Margit Brand

Die Stadtwerke Bielefeld liefern ihren privaten Haushaltskunden vom 1. Juli an automatisch Ökostrom in einem neuen Einheitstarif. Die „kleine Schwester“ des großen Energieversorgers, die Energieversorgung Werther GmbH (EWG), plant diesen Schritt in absehbarer Zeit nicht. Das hat EWG-Geschäftsführer Volker Nau auf WB-Anfrage erklärt.