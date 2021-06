Aufstiegskampf: Für TuS N-Lübbecke muss heute der nächste Sieg her

Wilhelmshaven/Lübbecke -

Von Alexander Grohmann

Vier gewinnt! Vier Spiele muss der TuS N-Lübbecke in der 2. Handball-Bundesliga in dieser Saison noch bestreiten. Gewinnen sie alle vier, kann der Mannschaft von Emir Kurtagic den Aufstieg niemand streitig machen. Heute tritt der Tabellenzweite beim abstiegsbedrohten Wilhemshavener HV an (20 Uhr).