Am dritten Tag des Prozesses vor dem Landgericht gegen die mutmaßliche Dealerbande, die im November 2020 geschnappt wurde, haben die drei Angeklagten berichtet, wie sie überhaupt erst an Drogen geraten sind – und dabei durchaus von der Norm abweichende Geschichten offenbart. Geschichten, von denen man nicht glauben würde, dass man es hier mit Männern zu tun hat, auf deren Konto mutmaßlich 420 Kilogramm Marihuana gehen, plus 32 Kilogramm Amphetamin-Öl und etwa zwei Kilogramm Kokain.