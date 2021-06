Schwächen der Altstadtstraßen finden

Warburg -

Von Jürgen Vahle

Warburg ist eine von zwölf Städten in Nordrhein-Westfalen, die in den Genuss eines „Fußverkehrs-Checks“ des Landes kommen. Am Freitag hat Landesverkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) einen entsprechenden Förderbescheid auf dem Brüderkirchhof an Bürgermeister Tobias Scherf übergeben.