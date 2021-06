„Wir haben strikte Anweisung per Erlass, keine Erstimpfungen mehr vorzunehmen“, sagt Dr. Jens Grothues, Leiter des Impfzentrums in der Brakeler Stadthalle. Die Entscheidung zur zeitweisen Schließung sei auch gefallen, um Kosten zu sparen. Darum könne es vorkommen, dass Termine im Impfzentrum zusammengelegt werden: „Letzten Dienstag haben wir 100 Personen im Impfzentrum Brakel geimpft, in meiner Praxis wurden am Dienstag 140 Menschen geimpft“, beschreibt Grothues die Lage.