Mit „Made in Germany“ weltweit erfolgreich

Löhne -

Von Gabriela Peschke

Wo hat der Chirurg im OP-Saal seine Hände? Natürlich am Patienten. Denn die Hochleistungsapparaturen bedient er über ein Fußpedal – dank „steute“. Global agierende Industrie-Unternehmen schalten auch mit „steute“: nämlich ihre Material- und Warenflüsse. Und was steuert die Sicherheit in Extremumgebungen wie Bohrinseln oder Offshore-Anlagen? Schaltgeräte aus Löhne.