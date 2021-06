Peter Wartenberg geht von Bord

In Corona-Zeiten ist die „Amanda“ besonders beliebt. Das WESTFALEN-BLATT war jüngst mit an Bord, hat Kapitän Peter Wartenberg begleitet, so wie es an diesem Wochenende wohl wieder zahlreiche Fahrgäste tun werden. Der Himmel ist an diesem Tag bedeckt. Die Sonne wird sich erst am späten Nachmittag zeigen. „Das Wetter ist ganz schön mau heute“, sagt Peter Wartenberg. Der Kapitän der „Amanda“ begrüßt zwei Fahrgäste, die mit ihren Fahrrädern zum Großen Weserbogen übersetzen wollen. „Schön, dass sie trotzdem fahren“, sagt Monika Aleksander, während ihr Mann Egbert Aleksander ihr hilft, das Rad an Bord zu schieben. Bonbon als Fahrschein „Die Amanda fährt seit dem 2. April wieder“, antwortet Peter Wartenberg. Im vergangenen Jahr konnte er aufgrund der Corona-Auflagen erst von Mai an ablegen – mit Maske und Abstandsregeln.