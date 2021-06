Das ist die Bilanz der Bluttat in Sennelager vom vergangenen November, als ein 30-jähriger Familienvater seine Frau umgebracht haben soll. Am Freitag berichteten Verwandte des Angeklagten vor dem Landgericht über die Vorgeschichte der Tat. Der 30-Jährige soll seine zehn Jahre jüngere Ehefrau in der Nacht zum 4. November vor einem Mehrfamilienhaus mit einem Messer getötet haben.