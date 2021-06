Feuerwehr nach Starkregen im Dauereinsatz

60 Kameraden pumpen in Delbrück-Bentfeld bis in die Nacht Keller aus - mit Fotostrecke

Delbrück/Düsseldorf -

Von Axel Langer und dpa

In Nordrhein-Westfalen hat es am Freitagabend gestürmt, geblitzt und sehr viel geregnet. In Düsseldorf erlitt ein Kind nach einem Blitzeinschlag schwerste Verletzungen. In Delbrück (Kreis Paderborn) pumpten 60 Feuerwehrleute bis spät in die Nacht vollgelaufene Keller aus. Im Rest von OWL blieb es vergleichsweise ruhig.