Canellas ist Präsident von Kickers Offenbach – und die Profimannschaft seines Vereins am Vortag aus der Bundesliga abgestiegen. Der Obsthändler hat nicht nur Verwandte und Freunde eingeladen. Zur illustren Runde gehört einiges an Fußballprominenz, darunter Bundestrainer Helmut Schön. „Meine Herren, ich muss ihnen mitteilen, dass mein Verein, die Offenbacher Kickers, durch Betrug aus der Bundesliga abgestiegen ist. Ich kann das beweisen und habe auch meinen Spielern gesagt, dass diese Saison nicht auf dem Rasen, sondern vor dem Staatsanwalt entschieden wird“, sagt Canellas. Auf dem Tisch steht ein Tonbandgerät, dessen Abspieltaste der Klub-Präsident um 12 Uhr mittags betätigen lässt. Was seine Gäste zu Ohren bekommen, ist der bislang größte Skandal in der Geschichte der Fußball-Bundesliga. Mittendrin: Arminia Bielefeld. In den aufgezeichneten Telefonaten sprachen Fußballer, Präsidenten, Trainer und Spielerberater über manipulierte und gegen Geldzahlungen geschobene Spiele. Bestechung und Betrug entschieden die Saison 1970/71. Mehr als eine halbe Million D-Mark floss insgesamt.