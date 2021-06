Nachbarn rufen die Feuerwehr

Bielefeld (WB/cm) -

Während die Bielefelder Brandbekämpfer noch auf der Rückfahrt vom Einsatz in der JVA-Brackwede an der Umlostraße direkt an der Stadtgrenze waren, riefen besorgte Nachbarn eines Mehrfamilienhauses an der Hofstraße in Heepen am Freitagabend gegen 21 Uhr erneut die Feuerwehr um Hilfe. Aus einer Wohnung drang Qualm aus dem Fenster und ein Rauchmelder war zu hören.