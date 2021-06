Michaela Pitz, Sprecherin des Kreises Paderborn, wundert sich nicht über die Wohnungswahl der Entenfamilie und sagt mit einem Augenzwinkern: „Die Entenmama hat sich ein schönes und vor allem sicheres Plätzchen mit Rundum-Versorgung – dem Gesundheitsamt und dem Veterinäramt in unmittelbarer Nachbarschaft – gesucht und dort ihre acht Kinder zur Welt gebracht.“ Noch genießt die junge Familie ihr Glück umgeben von hohen Mauern und zahlreichen Büros, hat sie doch in einem großen Beet einen natürlichen Rückzugsort. Pitz: „Wir gehen aber davon aus, dass die Entenmama bereits in der Zweigstelle von Entenhausen, dem Riemekepark, nach einem neuen Zuhause Ausschau hält, zumal da bereits eine weitere Entenfamilie mit Nachwuchs wohnt und der Kinderspielplatz gleich nebenan ist.“