Einsatz an der Karl-Hansen-Klinik in Bad Lippspringe

Bad Lippspringe -

Die Feuerwehr ist am Samstag zur Karl-Hansen-Klinik in Bad Lippspringe alarmiert worden. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich schnell heraus, dass der Melder im Bereich der Intensivmedizin in den OP-Bereichen ausgelöst hatte. Ursache war eine defekte Klimaanlage.