Blütenreiche Feld- und Wegränder erhalten

Diese und viele andere Entwicklungen lassen sich derzeit in Säumen entlang von Straßen sowie an Feld- und Wegrändern beobachten, die nicht nur Insekten, Vögel und Niederwild einen Lebensraum bieten, berichtet die Landschaftsstation im Kreis Höxter in Borgen­treich in einer Pressemitteilung. Auch die vielen heimischen Wildpflanzen könnten hier zum Blühen und Fruchten kommen – wenn der Mensch es zulässt.

Ungemähte Säume und Feldwege werden gerne von Rebhühnern als Aufenthaltsort und sogar zur Anlage ihres Nestes genutzt. Werden diese Bereiche zu früh gemäht, können die Gelege zerstört werden. Foto: Frank Grawe

Das Fortpflanzungsgeschehen vieler Tier- und Pflanzenarten werde jedoch durch die in diesen Wochen zu beobachtende Pflegemahd der Säume längs der Felder, Wege und Straßen empfindlich gestört. „Dabei sollten sie aus ökologischer Sicht maximal einmal im Jahr gemäht werden, frühestens ab Ende Juli. Dabei hilft eine Schnitthöhe über zehn Zentimeter, um Kleintiere am Boden zu verschonen“, informiert Sven Mindermann, Geschäftsführer der Landschaftsstation.

Gründe für intensivere Pflegeverfahren

Natürlich gebe es für intensivere Pflegeverfahren Gründe, dazu gehöre die Verkehrssicherung. Doch bis zu welcher Tiefe müssen Säume entlang von Straßen gemäht werden? Oft reiche bereits eine Breite von bis zu einem Meter aus.

Dass Landwirte die Entwicklung von Störanzeigern, beispielsweise der Acker-Kratzdistel, in ihren Säumen kurzhalten wollen, ist nachvollziehbar, auch um den nachbarschaftlichen Zusammenhalt nicht zu gefährden. Hier reiche in der Regel ein höherer Schnitt aus.

Eine Saumpflege ausschließlich zur Feldreinhaltung sollte in Zeiten des allgemeinen Rückgangs der Artenvielfalt allerdings überholt sein, so die Station. Das Arten- und hier insbesondere das Insektensterben ist als Thema in der Gesellschaft angekommen. Seit jeher profitierten insbesondere Landwirte von den immensen Leistungen der Insekten, insbesondere bei der Bestäubung von Nutzpflanzen sowie der Zersetzung organischen Materials mit enormem Einfluss auf die Bodenfruchtbarkeit.

Blühstreifen, Stoppelbrachen, Ackerrandstreifen

Landwirte haben auf die negativen Entwicklungen reagiert und Maßnahmen ergriffen, um in der heute intensiv genutzten Feldflur die Artenvielfalt, die sich im Wesentlichen als Nebenprodukte der früheren bäuerlichen Bewirtschaftung entwickelt hat, zu sichern. Dazu gehören Blühstreifen, Stoppelbrachen, Ackerrandstreifen und vieles mehr.

Doch das einfachste und zudem kostengünstigste, was Landwirte und Bauhöfe machen könnten, ist möglichst viel Aufwuchs an den Straßen-, Weg- und Feldrändern stehen zu lassen und die Pflegemahd zeitlich in die Monate ab September zu legen. Hilfreich wären auch das Abräumen des Schnittgutes in den bereits gemähten Abschnitten sowie der jährliche Wechsel der gepflegten Abschnitte.

Rückzugsort für Tiere und Pflanzen

Die Arten- und Blütenarmut auf großen Teilen des Grünlandes und der Äcker hat zu einer enorm gestiegenen Bedeutung des Begleitgrüns als Rückzugsort für Tiere und Pflanzen geführt. „Kleine Änderungen unserer Gewohnheiten in Bezug auf die Pflege der Säume und Raine können somit einen großen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt entfalten“, betont Sven Mindermann. Seine Bitte an Landwirte und Bauhöfe richtet sich letztlich auch an alle Gartenbesitzer: „Stehen gelassener Aufwuchs, Holz- und Steinhaufen helfen, um dem Artensterben entgegen zu wirken.“