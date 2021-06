Planung soll endlich Fahrt aufnehmen

Am Heidhügel/Kehlbergweg in Rimbeck sollen zwölf neue Bauplätze entstehen – Ausschuss drückt aufs Tempo

Warburg -

Von Ralf Benner

Die Planungen zur Entwicklung eines neuen Baugebietes in der Ortschaft Rimbeck gehen dem Bezirksausschuss nicht schnell genug. „Überall werden im Stadtgebiet zurzeit Baugebiete erschlossen, nur in Rimbeck nicht“, beklagte die neue Bezirksausschussvorsitzende Annette Lages in der ersten Sitzung des Gremiums nach der Kommunalwahl. „Dabei sind Bauwillige da“, machte die Christdemokratin deutlich. Sie drängte darauf, dass die Planungen forciert werden.