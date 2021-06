Sportlicher Einsatz für den guten Zweck

Radler des „Stemweder Pandemiathlons“ machen Station in Vlotho – Bürgermeister am Start

Vlotho -

Von Joachim Burek

Sport und Bewegung für den guten Zweck – unter diesem Motto steht der erste „Pandemieathlon“, den das Kinder- und Jugendzentrum Life House in Stemwede am Samstag gestartet hatte. Neben einem Staffellauf in Stemwede ging eine Life House-Triathleten-Gruppe auf eine etwa 340 Kilometer lange Rad-Rundtour, die unter anderem eine Stippvisite bei den befreundeten Sportlern des Exter-Triathlons in Vlotho machte.