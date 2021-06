Feuerwehr sichert das Impfzentrum

In der Friedrichstraße in Besenkamp bedrohen die Wassermassen einen Schweinestall. Auch hier ist das Team um Rogowski, das bis 2 Uhr in der Nacht unterwegs ist, mit seinen Pumpen der Retter in der Not. Die Tiere sind vor der braunen Brühe gerettet. Landwirt Lukas Weßling vom Hagenhof in Besenkamp hilft sich und seinen Schweinen selber. Als das Wasser beginnt, über den Hof zu strömen, setzt er mit dem Trecker große Strohballen in die Zufahrt. Die Brühe weicht nach links und rechts aus, fließt über die Felder ab. „Meine Schweineställe waren nicht gefährdet, sie sind so gebaut, dass das Wasser drumherum abfließt“, sagt der 31-Jährige. Bei ihm seien Freitag und Samstag etwa 80 Liter Regen pro Quadratmeter runtergekommen. Das meiste am Samstag: „Das waren es locker 60 Liter.“ Er beobachtet den Bolldammbach. Der reicht bis an die Löhner Straße. „Das habe ich noch nicht erlebt“, sagt Weßling. Auch das Klärwerk ist ihm aufgefallen.