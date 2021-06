Eine kühle Apfelschorle in der Hand, den Wind im Haar und die Augen auf die wunderschöne Natur- und Kulturlandschaft an der Weser gerichtet – es gibt wohl kaum eine angenehmere und entspanntere Art zu reisen, als an Bord eines Fahrgastschiffs auf dem heimischen Strom. Ihre weißen Bordwände und die sanfte Gischt am Bug gehören zur Weser wie die zahlreichen Burgen und Klöster an ihrem Ufer. Doch nicht nur die Corona-Pandemie zeigt, dass der touristische Pendelverkehr mit „Höxter“, „Holzminden“, „Hameln“, „Karlshafen“, „Stadt Verl“ und „MS Bremen“ alles andere als selbstverständlich ist.