1100 Schüler in 380 Kursen vernetzt

Die Folgen der Corona-Pandemie haben die Digitalisierung an der Europaschule in Bad Oeynhausen vorangetrieben

Bad Oeynhausen -

Von Lydia Böhne

Zettelwirtschaft, Tafelbilder, die in den letzten Minuten vor dem Klingeln abgeschrieben werden müssen, oder Elternbriefe, die untergehen – all das gehört an der Europaschule der Vergangenheit an. Die Gesamtschule sieht sich in Sachen Digitalisierung in einer Vorreiterrolle. Corona habe den Prozess beschleunigt, sagt Schulleiter Dirk Rahlmeyer.