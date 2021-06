Schon seit 2013 spielt Thorsten Zwingenberger zusammen mit Lionel Haas und Martin Lillich unter dem Namen „Berlin 21“, benannt nach dem früheren Postbezirk 1000 Berlin 21, nämlich Moabit und Tiergarten. Ihr Programm aus Eigenkompositionen hat immer den Blues im Blick, bringt swingenden Bebop genauso wie Musettewalzer, Latin und Afro-Grooves, Funk und Soul oder gefühlvolle Jazzballaden.

Wegen der Auftrittsverbote in der Coronapandemie entschlossen sich die Musiker, im genannten Bezirk an öffentlichen Plätzen als Straßenmusiker aufzutreten. Dabei trafen sie den Gitarristen Alexej Wagner und entwickelten mit ihm zusammen ein neues Repertoire, in dem die Eigenkompositionen durch soulig funkige Stücke ergänzt werden, etwa von Stevie Wonder, Sting, den Beatles, Bob Marley, Yellow Jackets, Jonathan Butler und anderen bekannten Musikern.

„Es ist also für jeden Geschmack etwas dabei und da der Jazz-Hunger inzwischen ausgeprägt sein dürfte, kann das bevorstehende Konzert fürs erste Abhilfe schaffen“, lädt der Vorstand des Jazz-Clubs zu diesem Konzert ein. Die geltenden Regeln für Veranstaltungen sind natürlich einzuhalten. Daher haben nur Personen Zutritt, die entweder vollständig geimpft sind (Nachweis mitbringen), die einen aktuellen negativen Schnelltest vorweisen können oder die über einen Antikörper-Testnachweis verfügen. Die Abendkasse ist ab 19.30 Uhr geöffnet.