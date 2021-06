Ehrengast kommt zum Märchenball

Vlotho/Enger -

Von Joachim Burek

Einen ganz besonderen „Ehrengast“ hatten die Engeraner Horst Raack und Jochen Schlüter am Sonntag zur Eröffnung der Sonderausstellung „Märchenball“ ins Heimatmuseum mitgebracht: Die Macher der Ausstellung farbenprächtiger venezianischer Kostüme ergänzten ihre 21 Exponate, die seit März in dem Museum in der Kulturfabrik auf die Eröffnung nach dem Lockdown warten, um ihr aktuell in Venedig preisgekröntes Kostüm.