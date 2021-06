Grüne nominieren Jörg Schlüter

Hövelhofer tritt in Paderborn als Bundestagskandidat gegen Carsten Linnemann an

Paderborn/Hövelhof -

Jörg Schlüter hat in der Bogensporthalle am Haxterpark einen Volltreffer gelandet: Der 58-jährige Hövelhofer ist dort am Samstag einstimmig als Bundestagskandidat für Bündnis 90/Die Grünen nominiert worden. Der stellvertretende Landrat tritt bei der Bundestagswahl am 26. September ausschließlich als Direktkandidat an und ist nicht über die Landesliste abgesichert.