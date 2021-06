Hallendach gibt Regenmassen nach

„Eigentlich sind wir recht glimpflich davon gekommen“, sagte Christian Ehlert. Während das Unwetter etwa in Bünde für viele überschwemmte Straßen und etliche überflutete Keller gesorgt habe, habe es in Löhne zunächst nur an der Schierholzstraße und am Meinertsweg vereinzelte, kleinere Einsätze gegeben. „Wir haben dabei geholfen, zu verhindern, dass Wasser von überspülten Fahrbahnen in die Keller der benachbarten Wohnhäuser fließt“, sagte Christian Ehlert.