Christoph Maier blickt optimistisch auf den Kinosommer. Die Verleiher haben einige Blockbuster in der Pipeline. „Außerdem bauen wir gerade neue Klimatechnik gegen die Aerosole in der Luft ein, um den Besuchern noch mehr Sicherheit bieten zu können“, sagt der Programmmacher des Capitols. Das Team investiere eine höhere fünfstellige Summe. „Das Geld stammt unter anderem aus den Novemberhilfen, die allerdings erst im März bei uns angekommen sind“, sagt Maier. Eigentlich hätten die Kinos bereits vor einer guten Woche öffnen dürfen. „Das hätte aber keinen Sinn gemacht, da es keine Filme im Angebot gab. Zudem müssen sich die niedrigen Corona-Fallzahlen erst in den nächsten Wochen bestätigen“, meint der 55-Jährige. Schließlich sei die Pandemie leider noch nicht Geschichte.