„Ich habe schon Wochen vorher mit einigen Kollegen über das ‚China-Virus‘, so nannte man das damals noch, gesprochen. Wir dachten: ‚Das ist bald vorbei und dann können wir wieder ordentlich loslegen. Viele freuten sich sogar auf ein paar ruhige Tage“, erinnert sich Friedrich heute und blickt fassungslos auf die vergangenen 15 Monate zurück. Kulturstart in Nieheim Mit dem Projekt „Kulturstart 2021“ melden sich Friedrich und öffentliche Veranstaltungen nun endlich wieder zurück. Vom 24. Juli bis zum 18. September plant er 16 Events mit Livemusik und Kabarett im großen Biergarten vor der Stadthalle in Nieheim. Gemeinsam mit Gastwirt Holger Lange („Zum Körter“) soll auf dem weiten Areal vor der Stadthalle ein großer Biergarten für mehrere Hundert Besucher entstehen. Bei drohendem Unwetter kann die Konzertgemeinde dann in die Stadthalle umziehen. „Dementsprechend planen wir den Kartenvorverkauf.