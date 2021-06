Im Laufschritt Richtung Normalität

Ein Meilenstein für die Modellregion Paderborn: Erster Präsenzlauf in Deutschland findet in Salzkotten statt – mit Kommentar

Salzkotten -

Von Jörn Hannemann

Endlich ist er da. Der lang ersehnte Startschuss. Als Ferdinand Klingenthal am Sonntagmorgen, Punkt 9 Uhr, den Abzug betätigt, ist es ein denkwürdiger Moment, als sich das Teilnehmerfeld von etwa 20 Läufern in Bewegung setzt. Denn was für die Teilnehmer des Salzkotten Laufes #runsalzkotten nur die ersten Schritte auf ihrer 5- und 10-Kilometer-Strecke sind, ist für die Läuferszene in Deutschland ein echter Meilenstein.