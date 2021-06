Zwischen Choral und Kettensäge

Nicht zuletzt erhebt Theater in all seinen Darstellungsformen immer auch den Anspruch, aktuelle, gesellschaftspolitische Fragen aufzugreifen und zu reflektieren. Was lag da näher, als den Klimawandel zum Thema einer musiktheatralen Performance zu machen. So geschehen am Theater Bielefeld, das im Rahmen einer mehrjährigen Landesförderung (Neue Wege) ungewöhnliche Formate und Projekte erkundet, die zudem geeignet sein sollen, ein junges Publikum ans vermeintlich angestaubte Opern-Genre heranzuführen.