„Land unter“ in Bünde

Es ist 18.30 Uhr als sich Lars Janssen, Löschgruppenführer der Freiwilligen Feuerwehr Bünde-Mitte und an diesem Abend zuständiger Einsatzleiter für das gesamte Stadtgebiet, von der City aus in Richtung Hunnebrock aufmacht. Weit kommt er allerdings nicht. „Ich habe mein Auto an der Engerstraße stehen lassen. Da war kein Durchkommen mehr“, schildert Janssen. Kniehoch und an einigen Stellen sogar noch höher steht das Wasser auf der Fahrbahn. In dem Bereich zwischen Strangbach und Else kann das Regenwasser nicht mehr ablaufen, aus den Gullys sprudeln Fontänen, angrenzende Gärten laufen voll. Die Unwetterzelle konzentriert sich in Bünde fast ausschließlich auf die südlichen Stadtteile . Hiddenhausen und vor allem das benachbarte Enger erwischt es ähnlich schlimm .