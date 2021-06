Die „Gemeinschaft gegen den Ausbau der B61“ hatte am Sonntag zur Fahrraddemo aufgerufen, um gegen die Ortsumgehung Ummeln zu protestieren. Diese sei nicht mehr zeitgemäß, wider die Klimaziele und zudem unnötig, so die Organisatoren. Die „Gemeinschaft gegen den Ausbau der B61“ solidarisiert sich durch die Demo mit dem Bündnis „Wald statt Asphalt“, das unter dem Motto #MobilitätswendeJetzt am Wochenende zu Aktionstagen aufrief. Die Demo führte den Fahrradkorso vom Rathaus in Gütersloh über die B61 bis nach Ummeln, wo auf einem vom Bau der Straße stark betroffenen Hofgelände die Kundgebung stattfand.