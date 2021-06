Der Auftritt sei zunächst als Streaming-Konzert online geplant gewesen, wurde aber kurzfristig umdisponiert, so dass ein Open-Air-Konzert stattfinden konnte. „Es ist ein schönes Gefühl, endlich wieder auf der Bühne zu stehen“, sagte Sänger Thilo Pohlschmidt. Bereits beim Aufbau am Morgen habe jeder Helfer ein Lächeln im Gesicht gehabt. Dieses haben sie auch am Abend nicht verloren, denn sowohl auf als auch vor der Bühne waren nur strahlende Gesichter zu sehen. Schon beim ersten Lied des Abends, „Adventure of a Lifetime“ von Coldplay, springen die Zuschauer zum Tanzen auf – natürlich Corona-konform am eigenen Sitzplatz. Die Band trat in doppelter Besetzung auf.