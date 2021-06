Trotz FFP2-Maske! Die Frau rätselt bis heute. Dabei ist sie bei weitem nicht die einzige Person, die sich in Ostwestfalen-Lippe trotz vollständiger Impfung infiziert hat. Experten sprechen von einem Impfdurchbruch. Die 56-Jährige befand sich gerade eine halbe Stunde in ihrem Büro, als die Corona-Warn-App Alarm schlug und ein „erhöhtes Risiko“ meldete. Sie hatte laut App genau eine Woche zuvor eine Begegnung mit jemanden, der sie mutmaßlich mit dem Virus angesteckt hatte. Mutmaßlich, weil sie keinerlei Symptome hatte. Nicht einmal Kopfschmerzen. Zunächst aber einmal griff das Corona-Schutzkonzept bei ihrem Arbeitgeber. Die 56-Jährige – die dort vorgeschriebenen Schnelltests in den fünf Tagen zuvor waren allesamt negativ – musste ihr Büro umgehend verlassen. Noch für den Vormittag besorgte sie sich einen Termin für einen PCR-Test. Dann fuhr sie nach Hause – und arbeitete im Homeoffice weiter. Sie fühlte sich ja fit, dachte an einen falschen Alarm. 24 bis 48 Stunden kann es dauern, bevor das Ergebnis des PCR-Tests im Smartphone angezeigt wird. Doch diesmal ging alles sehr viel schneller. Noch am gleichen Abend ploppte die Meldung auf: Corona positiv! „Ich fiel aus allen Wolken“, schildert die Frau diesen Moment. Dann begann die Maschinerie mit dem Gesundheitsamt.