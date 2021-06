Chancengleichheit im Fokus

Andrea Schlichting übernahm 1995 mit der damali­gen Änderung der Gemeindeordnung mit ei­ner Freistellung von 19,5 Stunden die Aufgaben als erste hauptamtliche Gleich­stellungsbe­auftragte bei der Stadt Salzkotten und führte diese Tätigkeit bis jetzt – zu­nächst in Kombi­nation mit weiteren Aufga­ben in der Bauver­waltung und seit 2008 dann in der Sozialverwaltung – aus. Vor allem in der Ver­bindung mit ihrer Tätigkeit als Sachbearbeiterin für Grundsicherung und häusli­che Pflege lag ein beson­derer Schwerpunkt ih­rer Ar­beit in der Beratung und individuellen Unterstüt­zung von Frauen, insbeson­dere bei den Themen häusli­che Gewalt und Altersar­mut.

Aufgabe einer kommunalen Gleichstellungsbeauf­tragten ist es, darauf hinzuwirken, dass Benachteili­gungen abgebaut und das verfassungsrechtliche Ge­bot der Gleichbehandlung von Frauen und Män­nern durchgesetzt werden. Sie fördert die berufliche Ent­wicklung und Chancengleichheit von Frauen und Männern. Zur Zuständigkeit von Gleichstellungsbe­auftragten gehört die Gleichstellung und Förderung der Gleichbehandlung der Geschlechter in allen be­treffenden Angelegenheiten.

„Andrea Schlichting hat sich in den vielen Jahren ih­rer Tätigkeit im­mer mit viel Engagement für die Gleichstellung ein­gesetzt und zahlreiche Projekte im Stadtgebiet und in Kooperation mit den weiteren Gleichstellungsstel­len im Kreisgebiet realisiert“, so Bürger­meister Ulrich Berger.

Miriam Arens, die diese Aufgabe jetzt über­nimmt, ist seit mehr als zehn Jahren bei der Stadt Salzkotten beschäftigt und arbeitete bisher in den Bereichen Stadtmarke­ting, Kommunikation und Wirt­schaftsför­derung: „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und sehe meine Schwer­punkte be­sonders in den Be­reichen der Vereinbar­keit von Fa­milie und Beruf so­wie die Weiterqualifika­tion und Chancengleichheit von Männern und Frauen sowohl inner­halb der Verwaltung als auch im Stadtge­biet. Mit gezielten Pro­jekten möchte ich hier sowohl Ansprechpartnerin als auch Unterstütze­rin sein.“