Einbruch in Rewe-Markt in Paderborn-Schloß Neuhaus

Paderborn-Schloß Neuhaus -

Die Polizei hat in der Nacht zu Montag in Schloß Neuhaus zwei tatverdächtige junge Männer (21/26) und eine Frau (22) nach einem Einbruch in den Rewe-Markt an der Hatzfelder Straße festgenommen.