Vorsitzende Annette Flörkemeier kündigt an: „Wir wollen eine Dorfwerkstatt ins Leben rufen.“ Mit einer ersten Aktion soll ein Maßnahmenkatalog erstellt werden. Ab Mittw Huni sollen die Dorfbewohner befragt werden. Sie sollen sagen, was sie sich für ihren Ort wünschen und was ihrer Meinung nach fehlt. Die Umfrage wird auf www.dorfleben-langenholzhausen.de zu finden sein. Außerdem werden Fragebögen verteilt.