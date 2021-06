21-Jährige schwebt nach Unfall in Lebensgefahr

Nieheim-Holzhausen -

Die 21-jährige Autofahrerin, die sich am Samstag bei einem Unfall auf der B252 in Höhe Nieheim-Holzhausen verletzt hatte, schwebt in Lebensgefahr. Das hat jetzt die Polizei mitgeteilt.

