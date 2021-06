Die Seniorin war laut Polizeibericht am Samstag gegen 13.30 Uhr in der Oberen Mauerstraße von einem noch unbekannten Mann angesprochen worden. Er nutzte zur Ablenkung eine Straßenkarte. Während des vorgetäuschten Gespräches entwendete er die Geldbörse aus einer an ihrem Rollator mitgeführten Bauchtasche.

Der Mann entfernte sich anschließend zu Fuß unerkannt weiter in Richtung Obere Mauerstraße. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05271/9620.