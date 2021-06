Musikalische Waliser wollen Brücken bauen

Myrddin ap Dafydd (sprich: Mürrthien app Dawwith; mit auf der Zunge gerolltem „R“ und englischem „th“) ist ein bekannter Mann in dem kleinen Land mit der keltischen Sprache und Kultur an der britischen Westküste. Er hat etliche Bücher geschrieben und verlegt, ist zweifacher Gewinner des national bedeutendsten Kulturwettbewerbs Eisteddfod und aktuell bis 2023 als Erzdruide dessen oberster Präsentator. Momentan recherchiert er für ein Buchprojekt, das die bald 100-jährige Geschichte der christlichen walisischen Jugendorganisation Urdd Gobaith Cymru (Liga der Hoffnung) erzählen soll. Auf der Suche nach weiteren Informationen, Dokumenten und vielleicht sogar noch Bielefelder Zeugen aus der Nachkriegszeit kontaktierte der 64-Jährige auch das WESTFALEN-BLATT. Was die Geschichte ausgerechnet mit Bielefeld zu tun hat? Es geht um Musik und mehr. In seiner Philosophie ist die Urdd Gobaith Cymru (sprich: Örrth Gobbeith Kümmri) vergleichbar mit dem CVJM in Deutschland.