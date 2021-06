„Viele Jugendliche sind desillusioniert“, sagt Matthias Hapke. Den Jugendlichen sei aufgefallen, dass Auflagen und Regelungen der Regierung teilweise widersprüchlich gewesen seien. Der Ausfall des Schulunterrichts habe ihnen ebenfalls zugesetzt. Die „Generation Corona“, so die Befürchtungen der Jugendlichen, werde in Zukunft benachteiligt sein, weil Schulzeiten fehlen und damit das Ansehen ihrer Ausbildung geringer sein könnte. Die Öffnungszeiten des Jugendzentrums und die Modalitäten haben sich in den vergangenen Monaten immer wieder geändert oder Veranstaltungen in der Kulturfabrik wurden abgesagt. „Das macht etwas mit den Jugendlichen“, sagt Matthias Hapke.