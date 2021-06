Eines ist sicher: Eine Anlaufstelle der Post wird es in dem Bünder Stadtteil auch in Zukunft geben. „Wir möchten und müssen vor Ort bleiben“, sagt Rainer Ernzer, Sprecher der Deutsche Post DHL Group. Leben mehr als 2000 Bürger in einem durchgängig bebauten Gebiet, ist die Post verpflichtet, eine Filiale vorzuhalten. In Holsen sind es etwa 3500 Menschen. Wie genau die Postfiliale in Zukunft aussehen wird, ist noch ungewiss. Aktuell ist sie in einem Geschäftshaus an der Rödinghauser Straße/Ecke Engelmannstraße untergebracht.