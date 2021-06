Die Städte Warburg und Borgentreich wollen die Saison bereits am Freitag, 11. Juni, eröffnen. Bleibt der Inzidenzwert im Kreis Höxter stabil unter 35 können die Freibäder ohne vorherigen Corona-Schnelltest besucht werden. Die Stadt Warburg wird Details zur Öffnung im Laufe der Woche bekannt geben. Wenn das Freibad in Borgen­treich am Freitag um 9.30 Uhr öffnet, sind zunächst nur 40 Personen gleichzeitig zugelassen.