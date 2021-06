„Das riecht nach Pisse“: Streit um Wischwasser landet vor Gericht

Manche Geschichten, die vor deutschen Amtsgerichten verhandelt werden, sind so kurios, dass sie sich kein Drehbuchschreiber einfach ausdenken könnte. In diese Kategorie dürfte wohl auch der Prozess aus Bünde fallen. Gefährliche Körperverletzung in einem minderschweren Fall wirft Staatsanwalt Guido Hartmann der Frührentnerin Erna B. zum Verhandlungsauftakt vor. Passiert sein soll laut der Anklageschrift Folgendes: Gegen 9.30 Uhr am 13. August 2020 wischt Reinigungskraft Steffi K. den Treppenflur des Mehrparteienhauses, in dessen Obergeschoss auch die 64-Jährige wohnt. Als die Angeklagte vor die Tür tritt, kommt es zum Streit über das angeblich unsaubere Wischwasser, das die Putzfrau verwendet. „Der Lappen riecht nach Pisse“, soll Erna B. damals laut Polizeiprotokoll gesagt haben. Sie fordert daraufhin, dass die Reinigungskraft den Boden vor ihrer Wohnungstür nicht wischt.